 الصحة الإندونيسية تدعو لاستخدام أقنعة خاصة للحماية من تلوث الهواء - بوابة الشروق
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الصحة الإندونيسية تدعو لاستخدام أقنعة خاصة للحماية من تلوث الهواء

جاكرتا -أ ش أ
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 6:16 ص | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 6:16 ص
دعت هيئة الصحة الإندونيسية في جاكرتا المواطنين إلى استخدام أقنعة خاصة للحماية من تلوث الهواء ومنع دخول الملوثات إلى الرئتين، وذلك وسط تفاقم هذه المشكلة في العاصمة.

وقالت رئيسة الهيئة، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست)، إن الأقنعة العادية الموجودة في السوق ليست فعالة في منع المواد الملوثة لأنها يمكن عادة تصفية فقط الجزيئات التي يزيد حجمها على 10 ميكرون.

وحثت السكان على ارتداء (أن- 95 ) والتي يمكنها تصفية جزئيات التلوث الأصغر، وهو النوع الذي يستخدم عادة من قبل الأطباء والممرضات عند التعامل مع المرضى الذين يعانون من الأمراض المعدية.

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