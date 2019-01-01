رئيس أكبر منصة إلكترونية للعملات الرقمية: الأفراد لا يزالون المساهم الأكبر في ارتفاع أسعار العملات الرقمية

قال رئيس أكبر منصة الكترونية في العالم لتبادل العملات الرقمية إن المستثمرين الأفراد لا يزالون يشكلون دورا مهما في دفع الأسعار للارتفاع، على الرغم من أن الطلب المؤسسي كان واحدا من أكثر الأسباب التي أشار إليها أنصار العملات المشفرة لارتفاع أسعارها هذا العام.



ونقلت الجمعة، وكالة أنباء بلومبرج عن تشاو تشانج بينج الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ومقرها مالطا قوله إننا "لم نر المؤسسات تنمو بشكل أسرع".



وقال إن "ما رأيناه هو تحسن في كلا الجانبين. عدد المؤسسات التي تدخل هذه الصناعة لم يزد بشكل كبير بعد في عام 2019 ".



وقال تشاو إنه بينما يتنامى التداول على مستوى المؤسسات والتجزئة في باينانس، يشكل المستثمرون الأفراد نحو ستين بالمئة من حجم التداول، وهو حوالي نفس النسبة المئوية المسجلة العام الماضي.



وجاءت هذه النسبة حتى على الرغم من أن شركات مثل فيسبوك وجيه بي مورجان تشيس آند كو قد أعلنت عن جهود كبيرة لطرح عملات رقمية، من المتوقع أن تدفع المزيد من الشركات والصناديق الاستثمارية للاهتمام بشكل أكبر بالعملات المشفرة.



ويرجع هذا النمو جزئيا إلى الإتاحة الكبيرة لهامش التداول. وفي 11 تموز/ يوليو، بدأت منصة باينانس السماح لكل المتداولين بالاقتراض بما يصل إلى ثلاث مرات حجم الأموال التي يودعونها، واشترك 10 آلاف متعامل في اليوم الأول ليقترضوا 15 مليون دولار، حسبما قال تشاو.



ومؤخرا سمحت منصة بتفنيكس بالاقتراض بما يصل إلى مائة مرة لودائعهم على منتجات معينة. وفي ظل وجود الكثير الأموال للمضاربة بها، دفع المتعاملون سعر عملة بيتكوين للارتفاع بنسبة 36 بالمئة منذ بداية حزيران/ يونيو الماضي.