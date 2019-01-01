السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مدينة كيسمايو الصومالية

أدانت المملكة العربية السعودية، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو الصومالية، بالأمس الجمعة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الصومال ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وكان 4 مسلحين على الأقل من حركة الشباب الصومالية المتطرفة قد هاجموا فندقا بمدينة "كيسمايو" الساحلية بجنوب البلاد مساء أمس الجمعة، حيث بدأوا الهجوم بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة الدخول أعقبه اقتحام مبنى الفندق الذي كثيرا ما يتردد عليه ساسة وشيوخ قبائل ونواب.

وقال الضابط بالشرطة المحلية الكولونيل عبد القادر نور إن الهجوم استمر لما يزيد على 14 ساعة قبل أن يتمكن الجنود من قتل جميع المسلحين داخل مبنى الفندق.