لبلبة ضيفة «نجوم وندوة»بقصر السينما 28 يوليو

يستضيف "قصر السينما"، الفنانة لبلبة، فى ندوة بعنوان "نجوم وندوة" يديرها الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما، الأحد 28 يوليو الجارى فى العاشرة مساء، يعقبها عرض فيلم « ليلة ساخنة» بطولة لبلبة ونور الشريف وسيد زيان وعزت أبو عوف، وإخراج عاطف الطيب.

الفيلم تم عرضه فى 1994، و تدور أحداثه فى ليلة رأس السنة، يحاول سيد سائق التاكسى بشتى السبل تدبير 200 جنيه كمصاريف لإجراء عملية جراحية ضرورية لحماته التى تعتنى بابنه الوحيد المعاق ذهنيًا، وفى نفس الليلة تحاول حورية العاهرة التائبة أن تدبر المبلغ اللازم لتنكيس المنزل الذى تعيش به، وعندما يلتقى كلاهما، يشهدان على ليلة مليئة بالأحداث التى لا تنسى.

يذكر أن قصر السينما تم افتتاحه في 27 يونيو الماضى، بعد عمليات التجديد والتطوير التى شهدها فى العديد من قاعاته المختلفة، بعد أن تم إغلاقه في 2016.