وزير الأوقاف يوافق على دعم مساجد الوادي الجديد

قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وافق على دعم مساجد المحافظة بالفرش اللازم لها.

وأضاف الزملوط في بيان له، اليوم السبت، أن الوزير وافق خلال اللقاء أيضا على البدء بأعمال الصيانة المطلوبة لهذه المساجد ، ما وافق على تنظيم مسابقة قومية للقرآن الكريم على أرض المحافظة ، وذلك تشجيعا وتحفيزا على مواصلة حفظ وفهم كتاب الله بين المواطنين.

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف بالمحافظة تعمل حاليا على إحلال وتطوير المساجد القديمة المشيدة بالطوب اللبن بجميع قرى ومدن المحافظة حفاظا على سلامة المصلين، وذلك في ضوء خطة الوزارة لتطوير المساجد على مستوى الجمهورية.