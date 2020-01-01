«روبرت كوخ» يسجل 159 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 198 ألفا و963 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9064 حالة، بزيادة حالة واحدة عن أمس الأحد.

ووفقا للمعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 185 ألفا و100 حالة.

وبلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 04ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 10 أفراد أو أكثر قليلا في المتوسط.

وكان المعهد أكد في وقت سابق أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.