السعودية تتقدم 40 مركزا في مؤشر البنية التحتية الرقمية

تقدمت المملكة العربية السعودية، 40 مركزا في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية.

واحتلت المملكة المركز 27 عالميا والمركز 8 بين مجموعة دول العشرين في إصدار عام 2020، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاثنين.

ويوثق التقرير تقدما ملحوظا حققته المملكة في مؤشرين رئيسين هما مؤشر البنية التحتية للاتصالات والذي ارتفعت فيه قيمة المملكة بنسبة 1ر58 % مقارنة بعام 2018، فيما وصلت نسبة الارتفاع في مؤشر رأس المال البشري بنسبة 7ر6% مقارنة بعام 2018، بما يؤكد نجاح المملكة وأجهزتها المتخصصة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات على تخطي العديد من المعوقات التنموية وقدرتها على نشر الثقافة الإلكترونية بين مواطنيها.

وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية على المستوى المحلي أحرزت مدينة الرياض المرتبة 31 مماثلة بالترتيب مع مدينة فيينا من بين 86 مدينة مسجلة المركز 10 عالميا في مؤشر التقنية الفرعي، واعتبر التقرير إحراز مدينة الرياض هذه المرتبة إنجازا مهما في ظل تصاعد الطلب العالمي على الخدمات الإلكترونية، ومواكبا لترؤس المملكة هذا العام لأعمال مجموعة العشرين التي تعد حاضنا لصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية عالميا.