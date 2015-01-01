ينظم المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب برنامجا متكاملا حول مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية، عبر تقنية "زووم"، وصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فصل الصيف تحت عنوان "الاسعافات الأولية للجميع في زمن كورونا" .



وقال مركز "وعي" في بيان اليوم، إن برنامج الإسعافات الأولية يستهدف تدريب أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمنطقة العربية على مهارات الاسعافات الأولية خلال فصل الصيف لاسيما مع انتشار فيروس كورونا.



والبرنامج موجه لشرائح متعددة من المجتمع، ومن بينها الطلاب وخريجي الكليات النظرية والعملية، وجميع فئات المجتمع.



ويستمر مشروع مركز وعي "الطموح" من منتصف يوليو الجاري حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وتشمل دورات الإسعافات الأولية التدريب على التعامل السليم في حالات الإنعاش القلبي الرئوي، والإختناق و الغرق، الأزمة القلبية، والأزمة التنفسية، والنزيف، والجروح، الحروق، الإغماء وغيبوبة السكر، التشنجات، التسمم.



وإضافة إلى الإسعافات الأولية، يتضمن البرنامج ايضا أجزاء مخصصة للتوعية بطرق انتشار العدوى من "كورونا"، وكيفية الوقاية، بناء على أحدث المراجع العلمية، وتوصيات منظمات الصحة العالمية.



كما يخصص البرنامج أجزاء عن كيفية "العودة الآمنة" للحياة الطبيعية بشكل تدريجي، والتعايش مع جائحة كورونا، خاصة مع رفع الحظر بالكامل المرتبط بانتشار الفيروس بجميع أنحاء العالم، وأساسيات العزل المنزلي لمرضى كورونا، والمخالطين للمرضى.



وقال الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إن دورة مركز وعي حول الإسعافات الأولية تكتسب في هذا التوقيت أهمية كبيرة لمواجهة أى ظروف صحية طارئة، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وأكد رسلان أن الاتحاد يولي اهتماما خاصا بالحملات التوعوية التي ينفذها مركز (وعي) لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتطبيق الفعلي لقاعدة الوقاية خير من العلاج.