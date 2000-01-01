قال محمد الوزيري، مدير الأعمال السابق لهيفاء وهبي، إنه طلب المداخلة إعمالا بمبدأ حق الرد، للرد على اتهامات الفنانة اللبنانية والتي قدمتها أمس في نفس البرنامج.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أنه تزوج الفنانة هيفاء وهبي ولديه قسيمة الزواج، وقدمها للمحكمة لدحض إنكارها، متابعا: «تفاجأت باتهاماتها ولم أكن أرد لأن ميصحش أرد على زوجتي».

ونفى «وزيري» كل الاتهامات التي وجهتها له الفنانة اللبنانية، مؤكدًا أنه لم يقتحم فيلتها، ولكنها ملكه هو تماما بموجب القانون، وكان يعيش فيها مع الفنانة اللبنانية لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أن علاقته بالفنانة هيفاء وهبي بدأت منذ 2017، بينما توترت -لأسباب شخصية- عام 2019 قبيل تصوير فيلم «أشباح أوروبا» الذي أنتجه لها، واتفقا سويا على الانفصال ولكنها اختفت ولم ترد على مكالماته حتى أزمة كورونا.

وأوضح أنه يتعرض يوميا لمضايقات بسبب القضايا التي رفعتها ضده، نافيا أنباء عدم محاسبتها على أجرها في الفيلم المتفق عليه، مؤكدًا أنه لم يكن يوما مدير أعمالها ولكن تحمل هذا اللقب؛ بسبب أمور شخصية وأسرية تخص عائلته.

