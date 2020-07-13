الدفاع الروسية: رصد انتهاكين للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد انتهاكين للهدنة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أحدهما في محافظة إدلب والآخر في محافظة حلب.

وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجانب التركي في لجنة الهدنة لم يرصد أي انتهاكات، مضيفا أن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، 3 عمليات إنسانية، تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية إلى أهالي إحدى القرى بريف الحسكة، و250 سلة غذائية إلى أهالي قرية الحسينية بريف دير الزور، و440 سلة غذائية إلى بلدة الديابية بريف القنيطرة.