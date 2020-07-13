التعاون الخليجي يدين استهداف الحوثيين للمدنيين بالصواريخ البالستية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات التي نفذتها الميليشيات الحوثية اليوم الأثنين ، بإطلاق أربعة صواريخ بالستية وسبع طائرات مفخخة بدون طيار، مستهدفين بها المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الأمين العام في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس " أن هذه الأعمال العدائية المتعمدة المتكررة من قبل الحوثيين ضد الأهداف المدنية في الداخل اليمني ودول الجوار تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأدان الحجرف تزويد إيران للحوثيين بهذه الأسلحة في انتهاك للحظر المفروض في قرار مجلس الأمن 2216، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، ويعيق التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وأشاد الحجرف بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة بدون طيار قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية واليمن ، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه هذه المحاولات المستمرة للحوثيين ومن يقف وراءهم لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.