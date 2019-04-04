نائبة أوكرانية: البرلمان يصوت على تعيين محافظ البنك المركزي الجمعة المقبلة

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ذكرت وكالة إنترفاكس-اوكرانيا للأنباء، أن البرلمان الأوكراني قد يصوت على المرشح لتولي منصب محافظ البنك المركزي يوم الجمعة المقبلة.

ونقلت الوكالة عن أولها فاسيليفسكا سماجليوك عضو البرلمان عن حزب الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي قولها إن الرئيس لم يرشح اي اسم لرئاسة البنك.

جاءت تصريحات أولها فاسيليفسكا سماجليوك بعد حضورها اجتماع مع الرئيس اليوم الاثنين.

من ناحيتها اشارت وكالة بلومبرج للانباء إلى أن ياكيف سمولي محافظ البنك المركزي الأوكراني قدم استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، في أعقاب ما وصفها بحملة مستمرة من الضغوط السياسية عليه وعلى زملائه في البنك.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ياكيف سمولي محافظ البنك المركزي الذي تولى منصبه عام 2018 يحظى باحترام واسع من جانب المستثمرين الأجانب.