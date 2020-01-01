وزارة الصحة الفلبينية تعلن تسجيل 162 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين تسجيل 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا وقالت مسؤولة بالوزارة إن السلطات أضافت حالات تعود إلى يونيو حزيران بعد التحقق من أسباب الوفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الفلبين وصل إلى 1534 بينما زادت الإصابات بواقع 2124 حالة إلى 56259 في المجمل.

وقالت ماريا روزاريو المسؤولة بالوزارة في مؤتمر صحفي ”في إطار عملية توفيق للبيانات جارية حاليا لا يمكن أن نهمل حالات لم تدرج حتى الآن في إحصاء الوفيات الرسمي“.

وأوضحت أن أكثر من نصف الوفيات الأخيرة البالغ عددها 162 حالة تعود إلى شهر يونيو حزيران مضيفة أن الوزارة تتوقع الإعلان عن المزيد في ظل استمرار عملية توفيق البيانات.