أردوغان يعلق على تدنيس كنيسة أرمنية في اسطنبول

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حادثة رقص الرجال على جدار كنيسة "سورب تاكافور" الأرمنية في منطقة كاديكوي باسطنبول بأنها استفزاز وازدراء للدين.

وقامت السلطات باعتقال الأشخاص الذين رقصوا بطريقة استعراضية فوق مدخل الكنيسة الأرمنية باسطنبول، أكبر المدن التركية.

كما نددت السلطات التركية بواقعة الرقص على جدار الكنيسة، وأدانها مجلس المدينة وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ووثق مقطع فيديو قيام عدة رجال، قيل إنهم كانوا ثملين، بالرقص فوق بوابة كنيسة "سورب تاكافور" الأرمنية باسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن ثلاثة أشخاص قاموا "بتسلق باب كنيسة تاكافور الأرمنية وعزف الموسيقى والرقص فوق الباب"، مشيرة إلى أن فعلة الأشخاص الثلاثة اثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفيد بهذا الصدد بأن الشرطة التركية اعتقلت الأشخاص الثلاثة "بتهمة عزف الموسيقى وتسلق جدار الكنيسة".

ونُقل عن وزير الداخلية التركي إعرابه عن " أسفه لتدنيس الكنيسة الأرمنية"، وتأكيده أنه "تم اعتقال الأشخاص المعتدين من قبل الشرطة، والإجراءات القانونية مستمرة".

وقال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، في تعليق على حادثة الكنيسة الأرمنية: "نحن ندين هذا الفعل المشين اتجاه كنيسة سورب تاكافور الأرمنية"، مشددا على أن "عدم احترام المعابد هو عدم احترام للجميع، ونحن نعتبر أي عمل لا يليق بكرامتها استفزازاً، ويجب إدانته باسم الإنسانية".

وبهذا الشأن، غرّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على حسابه في "تويتر" قائلا: "ندين عدم احترام كنيسة كاديكوي سورب تاكافور. وحرية الدين والضمير أمر أساسي"، مضيفا أن "من يرتكب هذا الازدراء سيحاسب من قبل القانون و أمتنا".