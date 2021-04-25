قال الفنان تامر حسني، إنه تفاجأ عندما سمع أطفال في جزر هاواي يغنون أغنياته ليتعلموا اللغة العربية، مشيرًا إلى تعدي أغنياته الألف حتى الآن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح الثلاثاء، أنه أحيانًا ينسى كلمات أغانيه في الأفراح، ويتفاجأ بالجمهور وهو يرددها، موضحًا أن أغنية «كل مرة» رفعت من سعره في الحفلات كأنه يغني من 10 سنوات على الرغم من أن كلماتها لا تتعدى السطر وربع.

وذكر أنه لم يضع لنفسه سعرًا بعد هذه الأغنية، ومنظمين الحفلات تولوا هذا الأمر، لافتًا إلى اعتماده من الإذاعة والتلفزيون بسبب أغنية «نسيانك صعب أكيد» للفنان هاني شاكر.

واحتفل تامر حسني بنجاح فيلمه «مش أنا»، بعد أن كسر حاجز الـ100 مليون جنيه على مستوى العالم العربي، بعد أسبوعين من طرحه، وتحقيقه المركز الأول في مصر والدول العربية.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.