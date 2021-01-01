مارادونا قد يجمع بطلي يورو وكوبا أمريكا في مباراة ودية

ذكرت تقارير صحفية أن هناك نقاش ما بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونظيره في أمريكا الجنوبية بشأن مقترح لإقامة مباراة ودية ما بين منتخب إيطاليا – بطل يورو 2020 – ومنتخب الأرجنتين – بطل كوبا أمريكا - .

وتوج المنتخب الإيطالي مؤخرا بطلاً لليورو، على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، في الوقت الأصلي والإضافي، وذلك عقب ساعات قليلة من تتويج الأرجنتين بلقب الكوبا على حساب مضيفه منتخب البرازيل بنتيجة 1-0.

ويدور المقترح حول إقامة المباراة الودية بين البطلين على ملعب سان باولو "الذي سُمي لاحقا بـ دييجو مارادونا" معقل نادي نابولي الذي لعب له أسطورة الأرجنتين الراحل دييجو مارادونا والذي رحل عن عالمنا قبل بضعة أشهر، ولذلك ستكون المباراة تحمل الطابع التكريمي للنجم الراحل، حسبما ذكرت إذاعة "إلبارتيدازو دي كوبي" اللاتينية نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز".