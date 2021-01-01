مدير الإدارة العامة مكافحة العدوى يجتمع بالإدارت الفنية بصحة الغربية

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رأس الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاجتماع الذي نظمته إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، بحضور الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

جاء ذلك لمتابعة أعمال التطوير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى، بحضور جميع الإدارات الفنية والإدارية المعنية بخطة مديرية الصحة بالغربية.

وناقش الاجتماع متابعة أعمال التطوير بالمستشفيات وتفعيل معامل الميكروبيولجي كيفية توفير مستلزمات مكافحة العدوى وتطعيم الفريق الطبي، ووضع خطة عمل ومرور مستمر من الإدارة العلاج الحر، وتفعيل مفرمة النفايات الخطرة وتغير سياسات الفصل، وتكثيف المرور على وحدات الرعاية الصحية متابعة خطوط سير حالات الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" بالمستشفيات ومدى مطابقتها.

واستعرض الاجتماع معدلات العدوى بالمستشفيات، مع استمرار التدريب المكثف للفرق الطبية على طرق وأساليب مكافحة العدوى، حرصاً على أمن وسلامة الفرق الطبية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تكثيف الأعمال الإشرافية والمتابعة المستمرة، لمطابقة مدى التزام المنشآت الطبية بمعايير مكافحة العدوى.