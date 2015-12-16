استطلاع: غالبية الألمان ترغب في مواصلة عملها رقميا

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان ترغب في مواصلة عملها رقميا.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي ونُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 51% من الألمان فوق 18 عاما ذكروا أنهم سيواصلون الاستفادة من العمل في المنزل، وعقد المؤتمرات عبر الفيديو حتى عقب الانتهاء من جائحة كورونا.

وأشار الاستطلاع، الذي أجري في إطار مبادرة "ألمانيا - بلد الأفكار" بتكليف من وزارة النقل والبنية التحتية الرقمية، إلى أن 71% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و 44 عاما ذكروا أنهم يعتزمون مواصلة العمل رقميا.

وتم إجراء الاستطلاع بمناسبة منح جائزة التنقل لهذا العام.

وبالنسبة للحياة الخاصة، ذكر خُمس الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون الاستمرار في مقابلة الأصدقاء رقميا.

وأراد منظمو الاستطلاع أيضا معرفة ما إذا كان المواطنون الألمان على استعداد للإفصاح عن بيانات حول سلوك تنقلهم.

ووجد الاستطلاع أن الرغبة في القيام بذلك أعلى بشكل عام بين الرجال (41%) مقارنة بالنساء (35%).

وأشار الاستطلاع إلى أن إتاحة بيانات دقيقية عن مواعيد الحافلات والقطارات والترام تمثل أهمية لثلاثة من بين كل خمسة مشاركين في الاستطلاع.

ويهتم الشباب بشكل أساسي بجودة النقل العام المحلي.

في المقابل، ينتظر غالبية الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عاما إتاحة إرشادات أفضل عن أماكن وقوف السيارات المجانية.



