تقرير: حكومة الدبيبة تؤكد إقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية

أكدت حكومة الوحدة في ليبيا ، برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، صحة ما تردد عن إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة خلفًا له ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد موقع "أخبار ليبيا" بأن الإقالة والتعيين تمتا "وفقًا لأحكام قانون مؤسسة النفط 1970/24 وتعديلاته بشأن إدارة المؤسسة".

وكانت المؤسسة قد أعلنت رفع حالة القوة القاهرة علي مينائي البريقة والزويتينة بالهلال النفطي، مشيرة إلى وجود ناقلة " ايبلا" في طريقها لشحن شحنة من المكثفات، بعد قبولها فنياً من شركة سرت.

وطمأنت المؤسسة السوق النفطية بأن دولة ليبيا والمؤسسة مستمرون في النهوض بمسؤولياتهم، والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، لافتة إلى إصدارها تعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي، دون أن تحدد أرقام أو نسب الزيادة.

وكانت مؤسسة النفط المملوكة للدولة أعلنت سابقا عن فرض القوة القاهرة على موانئ البريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف على خلفية إيقاف جزء كبير من إنتاج وتصدير النفط من قبل داعمين للحكومة المكلفة من مجلس النواب في أبريل الماضي.

وبحسب ييانات سابقة نشرتها المؤسسة، تراوحت الصادرات اليومية خلال يونيو بين 365 إلى 409 آلاف برميل، بانخفاض يقدر بـ 865 ألف برميل عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية ، علاوة على فقدان 210 ملايين قدم مكعب من الغاز في اليوم.

وتسبب الإغلاق في خسارة 16مليار دينار ليبي حتى مطلع يونيو الماضي، بحسب تقديرات سابقة للمؤسسة، كما ساهم في خسارة 1000 ميجاوات من الطاقة فاقمت من أزمة انقطاع الكهرباء وفقا لتصريحات سابقة لرئيس حكومة طرابلس.