رئيس وزراء المجر يدعو وزراءه لاجتماع لبحث وضع الطاقة

صرح متحدث باسم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه دعا وزراءه لاجتماع لبحث أزمة الغاز التي تلوح في الأفق في الاتحاد الأوروبي.



وقال المتحدث بيرتالان هافاسي، لخدمة"إم تي آي" الإخبارية اليوم الأربعاء: "أسعار الطاقة ترتفع على خلفية الحرب في أوكرانيا، وأصبح واضحا خلال الأيام القليلة الماضية أنه لن يكون هناك ما يكفي من الغاز في دول الاتحاد الأوروبي خلال الخريف والشتاء"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.



وواصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعها في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء لليوم الثاني، بينما يترقب المتعاملون موقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بعد انتهاء أعمال الصيانة السنوية له في الأسبوع المقبل.