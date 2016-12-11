 الرئيس السيسي يتبادل مع خادم الحرمين وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يتبادل مع خادم الحرمين وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية


نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 12:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 12:47 م

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

ومن جهته، أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.


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