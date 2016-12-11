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أظهرت بيانات الهيئة العامة الوطنية للجمارك في الصين، اليوم الأربعاء، نمو قيمة التجارة الخارجية للصين من البضائع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4ر9% سنويا إلى 8ر19 تريليون يوان (94ر2 تريليون دولار).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن إدارة الجمارك القول إن الصادرات الصينية زادت خلال النصف الأول بنسبة 2ر13% سنويا إلى 14ر11 تريليون يوان، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 8ر4% سنويا إلى 66ر8 تريليون يوان لتحقق الصين فائضا تجاريا بقيمة 48ر2 تريليون يوان.

وقال لي كوي ون، متحدث باسم الهيئة، إن نمو التجارة الخارجية انتعش بشكل ملحوظ في مايو ويونيو.

ومع تحسن وضع الوقاية والسيطرة على الوباء وبدء تأثير السياسات الحافزة للنمو، استأنفت شركات التجارة الخارجية أعمالها وإنتاجها بطريقة منظمة منذ مايو الماضي.

وأضاف لي "على وجه الخصوص، أدى الانتعاش السريع للواردات والصادرات في دلتا نهر اليانغتسي إلى انتعاش ملحوظ في النمو الإجمالي للتجارة الخارجية للصين".

في الوقت نفسه سجلت التجارة الخارجية للصين نموا بمعدل 3ر14% سنويا خلال يونيو الماضي بعد نموها بمعدل 5ر9% خلال مايو وبمعدل 1ر0% خلال أبريل الماضيين.