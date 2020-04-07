مسئول بيلاروسي: نسعى للاستفادة من خبرات قوات فاجنر القتالية «الثمينة»

قال نائب وزير الداخلية البيلاروسي، نيكولاي كاربينكوف، اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده الخاصة ستجري تدريبات مشتركة مع مقاتلي مجموعة فاجنر الروسية الخاصة في بيلاروس للاستفادة من "خبراتهم الثمينة".

وأوضح كاربينكوف، الذي يشغل منصب القائد العام للقوات البيلاروسية الداخلية، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "نتفاوض مع ممثلي فاجنر الذين سيتشاركون مع قواتنا في التدريب القتالي، ويزودونهم بخبراتهم القتالية التي لا تقدر بثمن، حيث سيدربون مجموعات الاستجابة السريعة "سوبر" التابعة للشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب الخاصة "ألماز".

وفي وقت مبكر من صباح يوم السبت 24 يونيو، استولت قوات مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة، كما فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

وفي وقت لاحق، أعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس عن قبول مؤسس مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، اقتراح لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وأشارت إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أطلع نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة، واتفق الزعيمان على العمل المشترك.