علق نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف جيش الاحتلال للقيادين محمد الضيف ورافع سلامة دون معرفة مصيرهما.

وقال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، مساء السبت، إن تصريح نتنياهو دليل على فشل الاستهداف الكاذب، الذي يمثل محاولة من الاحتلال وجيشه لتسويق الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن مزاعم الاحتلال ونتنياهو كاذبة وتحمل كذبها في مضامينها، متابعا: "دماء وشخصية محمد الضيف وإخوانه ليست أغلى ولا أفضل من أصغر طفل فلسطيني ومع ذلك نقول لنتنياهو خسئت.. فمحمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة الفارغة من مضمونها».

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول أن يسوِّق جرائمه، عبر الإدعاء بأنه يستهدف قيادات للمقاومة لكن ذلك تبرير لجرائمه، في تأكيد على أن الاحتلال يريد القتل والتدمير واستهداف النساء والأطفال وكل ما هو فلسطيني.

ولفت إلى أن هذه الجرائم تحدث سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة أو في أي مكان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إن قوات الجيش والشاباك شنت اليوم هجوما على غزة بهدف اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، في إشارة إلى المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة مواصي خان يونس.

وأضاف في كلمة له، مساء السبت، أنهم غير متأكدين حتى الآن بشكل كامل أنه تم اغتيال الثنائي، لكنه تعهد زاعما أن قواته ستصل إلى كل قيادي في حماس.