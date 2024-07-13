كتائب القسام تعلن إيقاع رتل آليات إسرائيلية في كمين محكم وتدمير 3 دبابات ميركافا

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إنها تمكنت من إيقاع رتل آليات إسرائيلية في كمين محكم وتدمير 3 دبابات ميركافا بقذائف «الياسين 105».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، أن «الاشتباك مازال مستمرًا قرب مسجد أبو ذر الغفاري شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة».

يأتي ذلك فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف»، مشيرًا إلى أن «هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة».

وأوضح أن «هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيدٍ مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع».



