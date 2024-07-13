انتقادات لقيادي في البرلمان الألماني بسبب رحلة على متن مقاتلة يوروفايتر

انتقدت زعيمة حزب الخضر الألماني ريكاردا لانج، زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس، بسبب رحلة قام بها على متن طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر" خلال زيارة للقوات الجوية في يونيو الماضي.

وكتبت لانج على منصة "إكس": "هذا أمر يفتقر إلى الحس السليم. أكثر من مئة ألف يورو كان من المفترض أن تذهب إلى القوات، وليس إلى مغامرة شخصية واستعراض للذات".

ومن الواضح أن لانج تشير هنا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائبة عن حزب "اليسار"، كورنيليا مورينج، حول تكلفة الرحلة. ومع ذلك، أكدت وزارة الدفاع أن تكاليف الرحلة، التي بلغت تحديدا 111 ألفا و242 يورو، لم تكن تكاليف إضافية بسبب صعود ميرتس على متن الطائرة. وجاء في الرد: "هذه التكاليف مُتكبدة حتى بدون تحليق طرف ثالث (...)، حيث إن الطلعة التدريبية لطائرة اليوروفايتر كانت تُجرى في إطار عمليات طيران روتينية، وحتى بدون وجود السيد النائب فريدريش ميرتس كان مسار الطلعة سيحدث".

في المقابل، تحدثت مورينج عن "إهدار أموال"، وقالت: "نفذ ميرتس رحلته محل ساعات عمل مدرجة في الميزانية لمساعد طيار في القوات الجوية، والذي بقي على الأرض من أجل ميرتس".

وقام ميرتس - وهو طيار هاوٍ - بهذه الرحلة عندما زار مطار "لاجه" الذي تتمركز فيه مقاتلات "يوروفايتر" في يونيو الماضي. وحلق ميرتس بالطائرة بنفسه في بعض الأحيان، لكن القيادة كان يتولاها طيار من القوات الجوية في القمرة الأمامية. واخترقت الطائرة حاجز الصوت أثناء الرحلة.