بدء التشغيل التجريبي لمبنى مستشفى الرمد الجديد في الشرقية

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، ببدء التشغيل التجريبي لمبنى مستشفى طب وجراحة العيون (الرمد) الجديد بمدينة الزقازيق، وذلك بعدما أجرى وكيل الوزارة جولة تفقد خلالها الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية التي تمت بالمشروع.

أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، في بيان اليوم، أن مشروع مبنى مستشفى الرمد الجديد يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 170 مليون جنيه، موضحا أن نسب تنفيذ الأعمال حتى الآن بلغت 99%.

وأشار وكيل الوزارة، إلى بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بالدور الأرضي، على أن يتم تفعيل باقي الأدوار خلال الأيام القليلة المقبلة، منها الدور الأول العلوي خلال 4 أيام، والدور الثاني العلوي نهاية الأسبوع، والدور الثالث العلوي خلال 15 يوما، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

من جانبه، أوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن مشروع مستشفى الرمد الجديد تم بدء تنفيذ الأعمال به منذ عام 2004 حيث يقام المبنى على مساحة تصل إلى 2500 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 170 مليون جنيه، لافتا إلى أن المبنى مكون من دور أرضي وثلاث طوابق علوية، ويشمل عيادات خارجية، وأقسام داخلية بقدرة استيعابية 17 سرير، وقسم عمليات جراحية مزود بـ 4 غرف عمليات، وغرف إفاقة، وصيدليات، وخدمات معاونة.