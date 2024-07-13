مصرع شخصين فى حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما في محافظة الدقهلية إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس أمام قرية النخيل طريق أجا- ميت غمر، وجري نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى أجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأوتوبيس أمام قرية النخيل طريق أجا ميت غمر، ناحية بنزينة الطاقة ووجود متوفين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كلا من «رفعت جابر احمد بخيت، 60 سنة، مقيم بالديرس مركز أجا، ومحمد السيد أحمد شبانة، 40 سنة، مقيم بالسلامية مركز أجا».

جري نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أجا العام تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة