يجري المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جولة تفقدية لمشروعات التجمع العمراني "صواري" بمنطقة غرب كارفور، بمحافظة الإسكندرية، ينتقل بعدها لتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

يرافق الوزير؛ الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أيمن محمد عبدالتواب، المشرف على صوارى، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.



