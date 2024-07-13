تقرير: إيلون ماسك يتبرع بالمال لمجموعة تعمل على انتخاب ترامب

ذكرت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر، أن الملياردير إيلون ماسك تبرع لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولم يشر تقرير بلومبرج، إلى مقدار ما تبرع به ماسك لكنه أضاف أنه مبلغ كبير تم منحه لمجموعة تسمى أمريكا بي.إيه.سي.

وذكرت أن أمريكا بي.إيه.سي - وهي مجموعة يمكنها تلقي مساهمات غير محدودة للنشاط السياسي - مطلوب منها بعد ذلك الكشف عن قائمة المتبرعين في 15 يوليو الجاري.

وفي مارس الماضي، التقى ترامب مع ماسك وغيره من المتبرعين الأثرياء.

ومن المتوقع أن يتم اختيار ترامب رسميا الأسبوع المقبل مرشحا للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وردا على التقارير الواردة عن الاجتماع، نشر ماسك، وهو من مواليد جنوب إفريقيا وأحد أغنى الأفراد في العالم، على موقع إكس قائلا: «فقط لكي أكون واضحا للغاية، أنا لا أتبرع بالمال لأي من المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة».