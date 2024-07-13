صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في يوم واحد

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، قولها إن الاحتلال ارتكب خلال يوم واحد 4 مجازر راح ضحيتها 61 شهيدا و129 مصابا.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفا و443 شهيدا و88 ألفا و481 مصابا، مرجحة ارتفاع هذه الأعداد بشكل سريع مع ارتكاب الاحتلال لمجزرة النازحين في المواصي بخان يونس جنوبي القطاع.

وكانت مشاهد بثها ناشطون فلسطينيون قد أظهرت نقل سيارة إسعاف واحدة عددا كبيرا من جثامين الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية على خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان بموقع مجزرة المواصي التي ارتكبها الاحتلال قولهم إن سلسلة غارات عنيفة من طائرات "إف-16" استهدفت مخيم النازحين غرب المدينة.

وأضاف الشهود أن ذلك تلاه قيام أسراب من طائرات "كواد كابتر" - التي انتظرت فرق الإسعاف والدفاع المدني- بفتح نيران رشاشاتها تجاه السيارات فور وصولها.