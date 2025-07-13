احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المواطنين ونكلت بهم على حواجزها العسكرية بمدينة الخليل.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال احتجزت المواطنة أم عوني أبو شمسية أثناء عودتها إلى منزلها في حي تل الرميدة، على حاجز شارع الشهداء، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين ونكلت بهم واعتدت عليهم بالضرب في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة اللية ببلدة إذنا غرب الخليل واحتجزت عددا من المواطنين واستولت على عدد من تنكات المياه الخاصة بهم، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز