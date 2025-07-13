 فلسطين.. الاحتلال يحتجز مواطنين وينكل بهم على حواجزه العسكرية في الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين.. الاحتلال يحتجز مواطنين وينكل بهم على حواجزه العسكرية في الخليل


نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 6:36 ص | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 6:36 ص

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المواطنين ونكلت بهم على حواجزها العسكرية بمدينة الخليل.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال احتجزت المواطنة أم عوني أبو شمسية أثناء عودتها إلى منزلها في حي تل الرميدة، على حاجز شارع الشهداء، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين ونكلت بهم واعتدت عليهم بالضرب في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة اللية ببلدة إذنا غرب الخليل واحتجزت عددا من المواطنين واستولت على عدد من تنكات المياه الخاصة بهم، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز


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