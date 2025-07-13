شهداء ومصابون بقصف الاحتلال منزلا في مدينة خان يونس

استشهد الليلة، مواطنان وأصيب آخرون، بعد قصف الاحتلال منزلا بجوار مستشفى الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط حي الكتيبة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 129 مواطنا بينهم 33 من منتظري المساعدات جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,882 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.