إكسترا نيوز: عائلات وحافلات من مختلف المحافظات توافدت للمشاركة في احتفالية المنتخب باستاد القاهرة

أكد أحمد عبد الرازق، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن محيط استاد القاهرة الدولي شهد توافدًا مستمرًا للجماهير المصرية عبر مختلف البوابات للمشاركة في الاحتفالية الكبرى المقامة تكريمًا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد الإنجاز غير المسبوق الذي حققه في مسيرة الكرة المصرية.

وأضاف "عبد الرازق"، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الحضور يجسد بصورة حقيقية دعم الجماهير للمنتخب، ليس فقط خلال مشواره في البطولة، وإنما أيضاً بعد خروجه من دور الـ16، باعتبار أن هذه المشاركة تمثل بداية لمسيرة جديدة للكرة المصرية.

وتابع أن الجماهير حضرت إلى الاحتفالية مرتدية القمصان الحمراء الخاصة بالمنتخب الوطني، وحاملة أعلام مصر، بعد حجز التذاكر إلكترونياً عبر شركة "تذكرتي".

وأكد أن هذا المشهد يعكس وفاء الجماهير لمنتخبها، إذ لم تتخل عنه في أي مرحلة من مراحل البطولة، ولا تزال تواصل دعمه من خلال المشاركة في هذه الاحتفالية.

وأشار إلى أن الجماهير توافدت إلى استاد القاهرة فرادى وجماعات، كما حضرت عائلات كاملة وحافلات تقل مشجعين من مختلف محافظات الجمهورية بأعداد كبيرة.