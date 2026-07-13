نادي الشرقية يحتفل بعودته إلى الدوري الممتاز بعد دمجه مع إنبي

احتفل نادي الشرقية بعودته إلى الدوري المصري الممتاز، عقب إعلان توقيع مذكرة تفاهم مع نادي إنبي، في خطوة تمهد لتدشين كيان استثماري جديد لإدارة قطاع كرة القدم بالناديين.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الشرقية عبر «فيسبوك» مقطع فيديو يوثق لحظة الاحتفال، مرفقًا بتعليق: «مليون مبروك لجماهير الشرقية.. الشرقية وإنبي في الدوري الممتاز».

وتتضمن مذكرة التفاهم تأسيس شركة خدمات رياضية تتولى إدارة وتشغيل واستثمار نشاط كرة القدم، بما يعزز الكفاءة الفنية والإدارية، ويدعم تحقيق الاستدامة المالية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الرياضة.

وشهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين عدد من الأندية، بحضور النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأندية الجماهيرية وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو ترسيخ مفاهيم الإدارة الاحترافية، مشيرًا إلى استمرار دعم الوزارة للأندية فنيًا وقانونيًا لتأسيس شركات الخدمات الرياضية، بما يعزز قدرتها التنافسية.

من جانبه، أوضح أحمد دياب أن الاتفاقيات الموقعة تعكس توجهًا جادًا نحو تطوير كرة القدم المصرية اقتصاديًا وفنيًا، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشهدت مراسم التوقيع مشاركة عدد من رؤساء الأندية، حيث وقع مذكرة التفاهم بين إنبي والشرقية كل من أيمن الشريعي رئيس إنبي، والدكتور حمدي مرزوق رئيس الشرقية، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وفي ختام الفعالية، أعرب مسؤولو الأندية عن تقديرهم لدعم الدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون والاستثمار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية لتأسيس شركات الخدمات الرياضية وفقًا لقانون الرياضة.