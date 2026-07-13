خبراء يحذرون من مخاطر استثنائية لحرائق الغابات في بريطانيا مع استمرار موجة الحر

حذر خبراء من أن أجزاء من المملكة المتحدة تواجه مخاطر "استثنائية " لاندلاع حرائق الغابات مع استمرار موجة الحر.

ووفقا لهيئة "نيتشرال إنجلاند"، تعد مناطق جنوب إنجلترا وإقليم ميدلاندز الأكثر عرضة لخطر اندلاع الحرائق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويظهر مؤشر شدة الحرائق التابع للهيئة أن نطاق المناطق المصنفة ضمن مستوى الخطر "الاستثنائي" مرشح للاتساع والامتداد إلى جنوب شرق وشرق إنجلترا بحلول منتصف الأسبوع، فيما تُصنف معظم بقية أنحاء إنجلترا وويلز ضمن مستوى خطر "مرتفع جدا" خلال الأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن موجة الحر الشديدة التي تشهدها معظم أنحاء المملكة المتحدة ستستمر خلال الأسبوع المقبل، مع توقعات بأن تبقى أغلب المناطق جافة ومشمسة وشديدة الحرارة.

وحذر ديف سوالو، نائب مسؤول ملف حرائق الغابات والمستشار التكتيكي الرئيسي في المجلس الوطني لرؤساء أجهزة الإطفاء، من أن هذه الظروف "تزيد بشكل كبير من خطر اندلاع حرائق الغابات".

وأضاف: "لكن معظم حرائق الغابات تبدأ بسبب شيء ما يشعل الشرارة الأولى."

وتابع: "سواء كان السبب شواية تستخدم لمرة واحدة تُركت في المكان، أو سيجارة أُلقيت على الأرض، أو حتى عبوة زجاجية تُركت تحت أشعة الشمس، فإن لكل منا دورا في منع اندلاع هذه الحرائق."

وأضاف: "ينبغي أن يكون الصيف وقتا يستمتع فيه الأشخاص بالهواء الطلق، لكن من المهم عدم التقليل من حجم المخاطر. ففي كل عام نشهد حرائق غابات مدمرة وحالات غرق مأساوية في المسطحات المائية الداخلية."

واختتم قائلا: "ومع بدء المزيد من المدارس عطلتها الصيفية، ندعو الجميع إلى الاستمتاع بالطقس الدافئ بأمان، والاهتمام ببعضهم البعض، واتخاذ خطوات بسيطة للمساعدة في منع المآسي التي يمكن تجنبها."