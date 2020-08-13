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اجتماع فلسطيني برئاسة أبو مازن حول الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الرئيس الفلسطينى محمود عباس
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
هديل هلال
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 7:52 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 7:52 م

تعقد فلسطين اجتماعًا، مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لمناقشة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».

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