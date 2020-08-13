أكد المطرب الفلسطيني محمد عساف، أن زوجته لا تمتلك أية حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن كل الحسابات الموجودة حاليا غير رسمية وليست حقيقية.



وكتب "عساف" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "حبايبي في كل مكان.. حبيت أحكيلكم شكرا شكرا على تهانيكم الجميلة بمناسبة زواجي.. ويا رب يسعدكم جميعا ويعطيكم الصحة والهنا.. بحبكم وبشكركم".



يذكر أنه انتشرت صور وفيديوهات لحفل زفاف المطرب محمد عساف، والذي أقامه في نطاق محدود بين الأهل والأصدقاء المقربين، خلال أيام، وفي الوقت الذي لم يعلن فيه "عساف" خبر زفافه بنفسه، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل عن العروس وحفل الزفاف، الذي أقيم في إحدى الصالات بمدينة دبي، واقتصر على الأهل والمقربين، حيث تم زفاف عساف على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ريم عودة، وتحمل الجنسية الفلسطينة، وهي من أب فلسطيني من غزة، وأم دنماركية.