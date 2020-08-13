رئيس مجلس المستوطنات ينتقد الاتفاق مع الإمارات الذي جمد قرار الضم

انتقد رئيس مجلس المستوطنات، شي ألون، الاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والذي يجمد قرار الضم، وذلك وفقًا لما أودته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».