 وزير الطاقة الروسي: مواصلة اتفاق أوبك بلس وفق الجدول الزمني أمر صائب - بوابة الشروق
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وزير الطاقة الروسي: مواصلة اتفاق أوبك بلس وفق الجدول الزمني أمر صائب

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 1:21 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 1:21 م

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده تعتبر مواصلة تنفيذ اتفاق "أوبك +" وفقًا للجدول الزمني المعتمد، أمرا صائبا.

وقال نوفاك، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس: "نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد للاتفاقية المعتمدة وهذا صحيح، يبدو لي أن تخطيطنا طويل الأمد يسمح لنا بالقول إن القرارات الصحيحة قد اتخذت".

وقرر أعضاء "أوبك +" خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من الأول من مايو 2020 لمدة شهرين، كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.. وبدءا من يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها 6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهرا، تنتهي في أبريل 2022.

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