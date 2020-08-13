 وزيرة البيئة: نحتاج لتوطين صناعة التكنولوجيا.. وزيادة الخبرة الفنية - بوابة الشروق
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وزيرة البيئة: نحتاج لتوطين صناعة التكنولوجيا.. وزيادة الخبرة الفنية

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 1:42 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 1:42 ص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تحتاج لتوطين صناعة التكنولوجيا في مصر، معقبة: «بدون التكنولوجيا الحديثة سنظل نأخذ المتبقيات من الدول الأخرى».

وأضافت «فؤاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة لديها عدد من محطات رصد الضوضاء، و102 محطة لرصد تلوث الهواء، مشيرة إلى ربط المصانع كثيفة التلوث ومحطات الكهرباء على الشبكة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

وأكدت أن «هذه الإجراءات ليست كافية؛ نحتاج إلى زيادة العدد والخبرة الفنية والسرعة في الأداء»، مشيدة بدور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تدريب الكوادر الفنية في هذا المجال.

 


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