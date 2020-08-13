الفنان حمادة صميدة المتعرض للتنمر: الخلقة دي ضحكت بيوت وأسر كتير

قال الفنان حمادة صميدة، الذي تعرض للتنمر بسبب فتاة أخبرته بأن شكله «مقرف» وأسنانه ليست متناسقة، إن الأمر تسبب في أذى نفسيًا له، معقبًا: «أنا إنسان زي أي شخص لديه شعور».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الله وضع القبول في مظهره الخارجي، متسائلًا: «لماذا أغير خلقة الله؟».

ولفت إلى أنه لا يرد على المسيئين بحقه إلا بكلمة «الله يسامحك» لأن تربيته لا تسمح إلا ذلك، متابعًا: «الخلقة دي ضحكت بيوت وأسر كتير، ولن أعترض على شيء ربنا كتبهولي».

وتوجه بالشكر للفنانين الذين ساعدوه مثل عادل إمام والمنتج أحمد السبكي، مستنكرًا تسجيل بعض الصحفيين لقاءات معه بعد فيلم «علي معزة وإبراهيم» وعدم بثها بعد ذلك.