ميناء دمياط يتعامل مع 27 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة متنوعة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28221 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24318 طن، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 408 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإيطاليا وألمانيا وأمريكا، وسنغافورة وسلوفينيا وبولندا، وكرواتيا و أسبانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 300 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 942 حاوية مكافئة، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 12772 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3136 شاحنة.