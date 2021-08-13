 بدر بانون يتعافى من كورونا - بوابة الشروق
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بدر بانون يتعافى من كورونا

محمود باهي
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 4:42 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 4:42 م

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع المغربي بدر بانون مدافع الفريق.

وقال أبو عبلة إن بانون خضع لمسحة طبية أمس ظهرت نتيجتها اليوم وجاءت سلبية، حيث سيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مران الأهلي؛ استعدادا لمواجهة إنبي غدا.

وكان بانون قد خضع للعزل الطبي وتنفيذ بروتوكول العلاج، من أجل التعافي من فيروس كورونا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب خوض مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة إنبي غدا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساءً على استاد الأهلي وwe السلام.


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