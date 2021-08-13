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باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب راموس

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 4:48 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 4:48 م

أصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانًا بشأن إصابة سيرجيو راموس، الوافد الجديد لصفوف البي إس جي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح سان جيرمان في بيانه أن راموس يواصل التعافي من إصابته في عضلة الساق ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف الدولي.

ووفقًا لبيان النادي الباريسي فإن راموس سيغيب حتى منتصف سبتمبر المقبل على الأقل، حيث لم يشارك في أى مباراة منذ انتقاله لسان جيرمان في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن رسميًا تعاقده يوم الثلاثاء الماضي مع النجم الأرجنتيني في صفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة الإسباني بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.


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