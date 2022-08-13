روسيا: 28 ألفا و694 إصابة و60 حالة وفاة جديدة بكورونا



أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 60 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت الإصابات اليومية إلى 28694 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى 18 مليونا و 852 ألفا و976 إصابة.



وارتفع إجمالي الوفيات إلى 383071 حالة.



وتماثل 16 ألفا و874 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 18 مليونا و 121 ألفا و 135.