إصابة مدنيين اثنين في انفجار غرب كابول

ذكرت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، أن اثنين على الأقل من المدنيين أصيبا في انفجار في الجزء الغربي من العاصمة كابول.



وقال المتحدث باسم الشرطة خالد زدران لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم وضع أجهزة محلية الصنع، قرب مكتب مركز توزيع بطاقات الهوية الوطنية في المنطقة الثالثة عشرة للشرطة في "داشت اي بارشي" بالمدينة.



وأضاف زدران أن قوات الأمن بالمنطقة تحقق في الحادث.



وقال مسؤول أمني بالمنطقة لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية أن أربعة أشخاص، من بينهم اثنان من قوات الأمن لدى طالبان، أصيبوا، في الانفجار، الناجم عن دراجة نارية مفخخة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور.



وخلال اللحظة الأولى للانفجار، سجلت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد عمود أسود من الدخان إلى السماء من المنطقة.