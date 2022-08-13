محافظ أسوان يتابع تنظيم القوافل الطبية المجانية بقريتي المريناب بإدفو وفارس بكوم أمبو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، تنظيم مديرية الشئون الصحية قافلة طبية للكشف المجاني بقرية المريناب بمركز إدفو، وقرية فارس بمركز كوم أمبو، وذلك ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة، على أنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان نظمت هذه القوافل الطبية على مدار يومين في كل قرية والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

أشار إلى إجراء الكشف الطبي على 2479 مواطنا ومواطنة مجانا، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية، مع عقد ندوات توعية للأهالي تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.