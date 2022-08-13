مفوضية اللاجئين: 1200 مهاجر غرقوا أو فقدوا في النصف الأول من العام الجاري

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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 1200 مهاجر غرقوا أو فقدوا في البحر في النصف الأول من العام الجاري.

فرع المفوضية في أثينا أعلن تلك الإحصاءات، بينما تواصل البحرية اليونانية البحث مستمرا عن المفقودين إثر غرق قارب هجرة يوم الأربعاء الماضي قبالة سواحل جزيرة رودس، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وغرق قارب طوله 15 مترا من ميناء صغير قرب مدينة أنطاليا التركية.

وتم إنقاذ 34 شخصا، 29 من خفر السواحل اليوناني، وخمسة من خفر السواحل التركي.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على مهاجرين فقدوا بعد انقلاب زورقهم جنوب جزيرة رودس اليونانية، في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أعلنت قوات خفر السواحل.

وتشارك فرقاطة يونانية و3 سفن تجارية بالبحث في المنطقة التي تقع على بعد 75 كيلومترا جنوب رودس.

ذ

