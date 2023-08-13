أوكرانيا: مقتل 6 أشخاص بينهم رضيع في قصف مدفعي روسى لقرى في خيرسون

قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، من بينهم رضيع عمره 22 يوما، في قصف مدفعي روسي استهدف قرى في منطقة خيرسون بجنوبى أوكرانيا صباح اليوم الأحد، بحسب السلطات الأوكرانية.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، عبر تليجرام، إن والدي الطفل قتلا أيضا في قرية شيروكا بالكا، مضيفا أنه تم نقل صبي (12 عاما) هو شقيق الطفل الرضيع القتيل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة مهددة للحياة، وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.

وذكر مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، أن شخصين بالغين لقيا حتفهما في قرية ستانيسلاف المجاورة.

وأضاف يرماك أن "العدو يواصل قصف منطقة خيرسون".

وتقع القرى على الضفة الغربية لنهر دنيبرو عند مصبه في البحر الأسود. وانسحبت القوات الروسية من المنطقة في الخريف الماضي. ومع ذلك، فهي لا تزال في نطاق مدفعيتهم.

وفي سياق متصل، قال ممثلو إدعاء أوكرانيون اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 500 طفل لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب الدائرة منذ أكثر من 17 شهرا،

وقال مكتب المدعي العام في كييف إن هناك 1100 طفل آخرين أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة، مضيفا أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى في ظل استمرار تحقيق السلطات بشأن الإصابات التي وقعت في منطقة الحرب وفي المناطق التي حررتها أوكرانيا، بالإضافة إلى المناطق التي تحتلها القوات الروسية.

وكان عدد القتلى والجرحى من الأطفال هو الأعلى في منطقتي دونيتسك وخاركيف الواقعتين شرقي البلاد بالقرب من خط المواجهة، تليهما منطقة العاصمة كييف وخيرسون في جنوب أوكرانيا.

جدير بالذكر أن القضاء الأوكراني يسجل الخسائر التي تكبدها المدنيون في الحرب ويجمع أدلة يمكن استخدامها في محاكمات لمحاسبة الجنود الروس على جرائم الحرب.